Интер прошел Хетафе на пути в 1/4 Лиги Европы (Видео)

Команда Конте продолжает борьбу за трофей.

Интер в Гельзенкирхене победил Хетафе (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Победитель противостояния определился по результатам одного поединка в связи с тем, что команды не смогли сыграть в марте из-за пандемии коронавируса.

Команда Антонио Конте повела в счете на 33-й минуте встречи. Результативный удар на счету Ромелу Лукаку.

Хетафе мог отыграться на 75-й минуте матча, но Хорхе Молина не реализовал пенальти. Спустя восемь минут Кристиан Эриксен удвоил преимущество Интера, установив окончательный счет поединка.

Интер, завершивший сезон на втором месте Серии А, в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против победителя пары Рейнджерс — Байер (первый матч — 1:3).

Также в 1/4 финала Лиги Европы вышли Шахтер, Копенгаген и Манчестер Юнайтед. Еще четыре участника четвертьфинала определятся завтра, 6 августа.

Матчи заключительных стадий Лиги Европы пройдут в трех немецких городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Четвертьфинальные поединки турнира состоятся 10-11 августа, полуфиналы — 16-17 августа. Финал турнира состоится 21 августа в Кельне.

Лига Европы. 1/8 финала

Интер — Хетафе — 2:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Нереализованный пенальти: Молина (Х), 75