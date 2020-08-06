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Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1 Видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1 Видео голов и обзор матча
Обновлено 07:07 Сегодня Телеграф football.ua
Манчестер Юнайтед снова обыграл ЛАСК и вышел в 1/4 Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимал ЛАСК. Гости не питали особых надежды, ведь они уступили в первой игре в пять мячей.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера и в этот раз одолели ЛАСК, хоть и пропустили первыми.

Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1

Голы: Лингард, 57, Мартиаль, 88 – Визингер, 55

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Фосу-Менса (Менги, 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг, 72)– Фред (Перейра, 64) – Мата, Мактоминей, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Мартиаль, 84) – Игало

ЛАСК: Шлагер – Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80)– Ранфтл, Холланд, Михорль, Реннер – Фризер, Рагуж, Балич (Райтер, 66)

Предупреждения: Мактоминей – Михорль.

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