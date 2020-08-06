Список неприкосновенных молодых игроков Барселоны

Хосеп Бартомеу назвал игроков «Барселоны», которые не продаются.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, кого из футболистов клуб не собирается продавать.

«Тринкау не продаётся. Ни он, ни Педри, ни Фати, ни Тер Штеген, ни Рики Пуиг, ни Араужо. Эти молодые игроки не продаются. Мы создаём новое поколение для будущего», — приводит слова Бартомеу Marca.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Барселона», набрав 82 очка в 38 турах, финишировала второй в турнирной таблице, отстав от мадридского «Реала» на 5 очков. Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 12 сентября.

В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с «Наполи» вничью со счётом 1:1. Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу».