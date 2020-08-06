На счету Манора — второй мяч Горняков в ворота Вольфсбурга.

Вингер Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями от будущего команды в Лиге Европы.

Сегодня Горняки прошли Вольфсбург после разгромной победы (3:0). Израильтянин забил второй гол в матче.

«Не знаю, против какой команды нам лучше играть в следующем раунде. Каждого соперника мы будем анализировать. Но в любом случае мы будем играть на максимум, мы верим в себя и отдадим все силы, чтобы дойти до финала», — заявил Соломон.

«Сложно сказать, являюсь ли я джокером для Шахтера. Когда я выхожу на поле, стараюсь помочь своим партнерам по команде, мне уже удавалось это и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Всегда стараюсь забить или отдать ассист, главное, чтобы это продолжалось».

В 27 матчах нынешнего сезона Манор забил 6 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.