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Скоулз назвал главную угрозу для МЮ в Лиге Европы

Скоулз назвал главную угрозу для МЮ в Лиге Европы
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф sport.ua
Самая большая угроза для МЮ – это Интер.

Двукратный победитель Лиги чемпионов Пол Скоулз прокомментировал победу «Интера» над испанским «Хетафе» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Самая большая угроза для «Манчестер Юнайтед» – это миланский «Интер». Какой был бы отличный финал! Вот чего стоило бы ждать в конце сезона. Полагаю, игроки у «Юнайтед» лучше – они справятся».

«Интер» пробился в четвертьфинал впервые после реформирования Лиги Европы. До сего момента он трижды подряд вылетал в 1/8 финала.

За эти годы «Интер» стал пятой командой Серии А, добившейся такого результата, – вслед за «Лацио» (дважды), «Наполи» (дважды), «Ювентусом» и «Фиорентиной». А гол Эриксена стал для черно-синих 50-м по счету в рамках этого турнира.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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