Турция не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпион Украины выйдет в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Победа донецкого Шахтера и поражение Истанбул Башекшехир в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы означает, что турецкая ассоциация не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов в нынешнем сезоне.

На данный момент Украина занимает 10-е место с 35,1 очками, тогда как турки с 33,6 находятся на 11-м месте.

На 12-м месте остановилась Австрия с её 32,925. Но последний представитель страны - ЛАСК - не смог сократить отставание после первого матча с МЮ (0:5) и выбыл из турнира.

Копенгаген, который и выбил Истанбул из Лиги Европы, - единственный оставшийся представитель Дании в еврокубках. Но эта ассоциация отстает от Украины на 6,25 балла и не сможет обойти в таблице даже если "горняки" проиграют в следующем матче, а Копенгаген выиграет турнир.

Таким образом, Украина точно оставит своего чемпиона в групповом этапе Лиги чемпионов. Вице-чемпион, если наша ассоциация так и останется на 10-м месте, будет стартовать с 2-го раунда квалификации ЛЧ.

Если же Шахтеру удастся вывести Украину на 9-е место, то вице-чемпион первенства-2020/21 попадет в третий раунд квалификации.

Нидерланды (9-е место) имеют в своем активе 35,750 баллов. В случае победы в 1/4 финала, соответственно с новыми правилами, Шахтер заработает для ассоциации 0,8 баллов и опередит Нидерланды.