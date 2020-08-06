Копенгаген - Истанбул Башакшехир 3:0 Видео голов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Копенгаген принимал Истанбул Башакшехир.
Хозяева без проблем разгромили гостей, и вышли в следующий раунд турнира.
Отметим, что первый матч завершился победой Истанбула (1:0)
Копенгаген — Истанбул Башакшехир 3:0
Голы: Винд, 4, 52 (с пенальти), Фальк, 62
Копенгаген: Йонссон – Варела, Нельссон, Бьелланн, Бойлисен (Бенгтссон, 69) – Мудражия (Стаге, 54), Зека – Биль (Овьедо, 84), Олдер, Фальк (Бартолец, 84) – Соренсен (Дарами, 54)
Истанбул Башакшехир: Гюнок – Жуниор, Епуряну, Шкртел, Клиши – Кахведжи (Озджан, 71), Топал (Алексич, 54), Текдемир (Элиа, 54) – Кривелли (Гульбрандсен, 79), Ба, Вишча
Предупреждения: Бартолец – Элиа.