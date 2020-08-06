Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)
Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)
Mercedes продлила Боттаса еще на один сезон (Видео)
Mercedes продлила Боттаса еще на один сезон (Видео)
Поветкин поблагодарил украинских боксеров за спарринги (Видео)
Поветкин поблагодарил украинских боксеров за спарринги (Видео)
Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом (Фото)
Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом (Фото)

Лига Европы: Байер и Севилья шагают в четвертьфинал

Лига Европы: Байер и Севилья шагают в четвертьфинал
21:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 6 августа, завершились несколько игр 1/8 финала Лиги Европы 2019/20.

В Дуйсбурге (Германия) на нейтральном стадионе "МСВ-Арена" состоялся матч между испанской Севильей и итальянской Ромой. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу андалусийцев.

Севилья владела инициативой, которая вылилась в два гола в первом тайме. На 22-й минуте Серхио Регилон пробрался в чужую штрафную и ударил низом - кипер Ромы Лопес ошибся и пропустил гол. Еще через 22 минуты Юссеф Эн-Несири после блестящей передачи Окампоса точно пробил по пустым воротам.

Таким образом, в следующий раунд турнира отправилась Севилья, которая в четвертьфинале встретится с победителем пары Вольфсбург/Олимпиакос (начало 22:00 по киевскому времени).

В Леверкузене на стадионе "БайАрена" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Байер - Рейнджерс. Итогом встречи стала минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету Муссы Диаби, реализовавшего выход один на один. Первый поединок между командами завершился победой немцев со счетом 3:1 и именно они отправились в следующий раунд.

Кай Хаверц не забивает в ворота Рейнджерс

В 1/4 финала Байеру предстоит сыграть с Интером, который ранее переиграл Хетафе. Матчи этой стадии турнира начнутся с 10 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турция не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА
02 Футбольный клуб Рома продан
03 Динамо может приобрести гиганта из Португалии
04 Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
05 Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь