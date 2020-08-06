Лига Европы: Байер и Севилья шагают в четвертьфинал

Сегодня, 6 августа, завершились несколько игр 1/8 финала Лиги Европы 2019/20.

В Дуйсбурге (Германия) на нейтральном стадионе "МСВ-Арена" состоялся матч между испанской Севильей и итальянской Ромой. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу андалусийцев.

Севилья владела инициативой, которая вылилась в два гола в первом тайме. На 22-й минуте Серхио Регилон пробрался в чужую штрафную и ударил низом - кипер Ромы Лопес ошибся и пропустил гол. Еще через 22 минуты Юссеф Эн-Несири после блестящей передачи Окампоса точно пробил по пустым воротам.

Таким образом, в следующий раунд турнира отправилась Севилья, которая в четвертьфинале встретится с победителем пары Вольфсбург/Олимпиакос (начало 22:00 по киевскому времени).

В Леверкузене на стадионе "БайАрена" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Байер - Рейнджерс. Итогом встречи стала минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету Муссы Диаби, реализовавшего выход один на один. Первый поединок между командами завершился победой немцев со счетом 3:1 и именно они отправились в следующий раунд.

В 1/4 финала Байеру предстоит сыграть с Интером, который ранее переиграл Хетафе. Матчи этой стадии турнира начнутся с 10 августа.