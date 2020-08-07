Соло гол Регилона - в обзоре матча Севилья - Рома (Видео)

"Хозяева" начали резвее и уже на 22 минуте Серхио Регилон пробрался в чужую штрафную, обойдя в двух защитников, и пробил с метров 10-и - Пау Лопес отреагировал невнятно и пропустил весьма простой мяч. На 44-й минуте Лукас Окампос прорвался в чужую штрафную и прострелил, а набежавший Юссеф Эн-Несири переправил мяч в пустые ворота. Севилья и дальше продолжала давление, однако отличиться андалусийцы не сумели.
Видеообзор матча Севилья - Рома (2:0)
Этот результат позволил Севилье пробиться в четвертьфинал, где ее уже ждет Вулверхэмптон.
В еще одном матче игрового дня Базель переиграл Айнтрахт.