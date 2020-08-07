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Соло гол Регилона - в обзоре матча Севилья - Рома (Видео)

Соло гол Регилона - в обзоре матча Севилья - Рома (Видео)
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 6 августа, Севилья на нейтральном стадионе в Германии "МСВ-Арена" обыграла Рому в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы. Итог встречи 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

"Хозяева" начали резвее и уже на 22 минуте Серхио Регилон пробрался в чужую штрафную, обойдя в двух защитников, и пробил с метров 10-и - Пау Лопес отреагировал невнятно и пропустил весьма простой мяч. На 44-й минуте Лукас Окампос прорвался в чужую штрафную и прострелил, а  набежавший Юссеф Эн-Несири переправил мяч в пустые ворота. Севилья и дальше продолжала давление, однако отличиться андалусийцы не сумели.

Видеообзор матча Севилья - Рома (2:0)

Этот результат позволил Севилье пробиться в четвертьфинал, где ее уже ждет Вулверхэмптон.

В еще одном матче игрового дня Базель переиграл Айнтрахт.

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Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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