Форвард Шахтера Мораес по итогам матча с Вольфсбургом претендует на индивидуальную награду от УЕФА

УЕФА проводит голосование на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Кого выбираешь?
Жуниор Мораэс
Никлас Винн
Серхио Регилон
Руй Патрисиу
Голосуй https://t.co/qYxCNb8Gue#ЛигаЕвропы | @FCShakhtar pic.twitter.com/XoSnXGgF8J
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 6, 2020
В число претендентов после ответных матчей 1/8 финала ЛЕ попал и форвард Шахтера Жуниор Мораес. Автору позднего дубля в ворота Вольфсбурга компанию составили вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу, который блистал в матче с Олимпиакосом; защитник Севильи Серхио Регилон, забивший шикарный соло гол в ворота Ромы и нападающий Копенгагена Йонас Винн, ставший автором дубля в ворота Истанбула Башакшехир.
Проголосовать за любого из четырех претендентов можно на официальном сайте УЕФА.