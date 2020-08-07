Форвард Шахтера Мораес по итогам матча с Вольфсбургом претендует на индивидуальную награду от УЕФА

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес ярко себя проявил в концовке домашнего матча с Вольфсбургом.

УЕФА проводит голосование на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов после ответных матчей 1/8 финала ЛЕ попал и форвард Шахтера Жуниор Мораес. Автору позднего дубля в ворота Вольфсбурга компанию составили вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу, который блистал в матче с Олимпиакосом; защитник Севильи Серхио Регилон, забивший шикарный соло гол в ворота Ромы и нападающий Копенгагена Йонас Винн, ставший автором дубля в ворота Истанбула Башакшехир.

Проголосовать за любого из четырех претендентов можно на официальном сайте УЕФА.