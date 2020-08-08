Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)

В пятницу, 7 августа, в Турине .состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус - Лион. Встреча, прошедшая на "Ювентус стэдиум", завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Лион ударно провел дебют встречи и даже забил. На 12-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай. Футболисты Ювентуса ринулись отыгрываться и это им удалось сделать под занавес тайма: на 43-й минуте Криштиану Роналду забил пенальти в ответ. На 60-й минуте португалец оформил дубль, блестяще пробив из-за пределов штрафной.

Видеообзор матча Ювентус - Лион (2:1)

Этот результат не позволил Ювентусу пройти дальше и Лион по сумме двух матчей (первая игра 1:0 в пользу Лиона, - прим. ред.) шагает в четвертьфинал, где встретится с Манчестер Сити.

Ранее Ювентус представил новую форму.