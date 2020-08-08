Тренер ПСЖ Тухель сломал ногу

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сломал ногу. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

"Вчера вечером Томас Тухель перенес растяжение левой лодыжки, а также сломал 5-ю плюсневую кость во время тренировки.", - говорится в сообщении на официальном twitter ФК ПСЖ.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2020

Ранее ПСЖ выиграл Кубок французской лиги, переиграв в серии послематчевых пенальти Лион. К слову, Лион вчера сотворил настоящую сенсацию, по сумме двух матчей выбив Ювентус из Лиги чемпионов.

ПСЖ также выиграл Лигу 1 и Кубок Франции. Сейчас подопечные Тухеля готовятся к четвертьфиналу Луги чемпионов против Аталанты. Эта игра состоится 12 августа.