Барселона "разбила" Наполи на пути к 1/4 финала Лиги чемпионов

На Камп Ноу состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Состоялись долгожданные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Барселона принимала итальянский Наполи. После первой встречи в Италии счет был 1:1.

Каталонцы уже в первом тайме решили исход матча, забив три гола (Ленгле, Месси и Суарес с пенальти). Неаполитанцам нужно было забивать столько же, чтобы пройти дальше. Но они ответили лишь голом с пенальти от Инсинье.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона сыграет с Баварией, которая прошла лондонский Челси.

Обзор матча

Барселона - Наполи 3:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (с пенальти) — Инсинье, 45+5 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84)

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) — Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждения: Суарес — Зьелински