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Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)

Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бавария обыграла Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 7:1.

Мюнхенская Бавария и второй раз обыграла Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче с первых минут за дело взялся Роберт Левандовски, который уже на 9-й минуте забил гол с пенальти. На 24-й минуте Перишич удвоил счет. Правда, под конец первого тайма Абрахам сократил счет.

Во втором тайме мюнхенцы еще дважды забили, сделав счет 4:1.

В 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария сыграет против Барселоны, которая прошла Наполи.

Обзор матча

Бавария — Челси 4:1 (первый матч — 3:0)

Голы: Левандовски, 9 (пен.), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 — Абрахам, 44.

Бавария: Нойер — Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) — Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) — Левандовски.

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Баркли, Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт.

Предупреждения: Кабальеро, Эмерсон.

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УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Челси.

Автор:

Телеграф
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