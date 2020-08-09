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Лига чемпионов: все пары 1/4 финала

Лига чемпионов: все пары 1/4 финала
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 8 августа, были сыграны все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария обыграла Челси 4:1, а Барселона - Наполи со счетом 3:1 - это были последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь эти команды сыграют в четвертьфинале.

Ранее были определены другие участники, которые составили такие пары.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:

12 августа «Аталанта» - «ПСЖ»

13 августа «СБ Лейпциг» - «Атлетико»

14 августа «Барселона» - «Бавария»

15 августа «Манчестер Сити» - «Лион»

Лига чемпионов

Напомним, в связи с коронавирусом доигровка Лиги чемпионов сезона 2019/20 будет проведена в сжатые сроки.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

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Телеграф
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