Лига чемпионов: все пары 1/4 финала

Мюнхенская Бавария обыграла Челси 4:1, а Барселона - Наполи со счетом 3:1 - это были последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь эти команды сыграют в четвертьфинале.
Ранее были определены другие участники, которые составили такие пары.
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов:
12 августа «Аталанта» - «ПСЖ»
13 августа «СБ Лейпциг» - «Атлетико»
14 августа «Барселона» - «Бавария»
15 августа «Манчестер Сити» - «Лион»
Напомним, в связи с коронавирусом доигровка Лиги чемпионов сезона 2019/20 будет проведена в сжатые сроки.