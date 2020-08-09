Месси - гроза клубов: футболист установил рекорд Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий забивает в ЛЧ уже 16 лет.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». На счету Месси голы 35 различным клубам в ЛЧ. Это рекорд турнира, сообщает Opta.

Форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил в ЛЧ 33 различным командам.

Кроме этого, Месси продолжил важную серию - это уже 16-й год, в котором форвард «Барселоны» забивает в Лиге чемпионов. Месси повторил результат Карима Бензема и Райана Гиггза. Рекорд принадлежит бывшему нападающему «Реала» и «Шальке» Раулю, который забивал 17 лет подряд.

Как сообщал Укринформ, в повторных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла дома "Челси" 4:1, а «Барселона» победила на своем поле «Наполи» 3:1.