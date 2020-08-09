Заря приглашала Бабича на пост главного тренера

Луганский клуб мог назначить украинца только при одном условии.

Экс-наставник Мариуполя Александр Бабич мог оказаться в луганской Заре, однако лишь в том случае, если бы "мужиков" покинул Виктор Скрипник.

"Из Зари на самом деле был запрос. Он звучал так: готов ли я рассмотреть вариант работы в луганском клубе, если команду покинет Виктор Скрипник. Но вы знаете, что он остался, поэтому и рассуждать не о чем.

Читал в интернете, что якобы я уже и контракт с Зарей подписал, но это неправда. Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт, если у команды есть главный тренер", - приводит его слова zbirna.

Тем не менее, специалист свое будущее связывает с работой в Украине.