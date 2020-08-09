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Шахтер и Базель в Лиге Европы рассудят британцы

Шахтер и Базель в Лиге Европы рассудят британцы
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Четвертьфинальный поединок Лиги Европы сезона 2019/20 Шахтер - Базель рассудит британская бригада арбитров. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Возглавит бригаду арбитров англичанин Майкл Оливер. Следить за соблюдением правил на бровке будут его соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (VAR) будет отвечать англичанин Крейг Поусон, а четвертым рефери назначен шотландец Уильям Коллам. Этот поединок станет для Оливера первым с участием донецкой команды.

Напомним, поединок 1/4 финала ЛЕ Шахтер - Базель пройдет на мини-турнире УЕФА в Германии. Дуэль будет состоять из одной игры, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене в ближайший вторник, 11 августа. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Шахтер напомнил своим фанатам, как громил Базель в триумфальном для себя сезоне 2008/09.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Базель.

Автор:

Телеграф
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