В России грандиозный скандал в футболе: Спартак грозится сняться с чемпионата (Видео)

Московская команда после двух забитых мячей в исполнении Александра Соболева и Йордана Ларссона уверенно лидировала в поединке с Сочи. Однако гости сумели отыграться благодаря двум пенальти, которые реализовал Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. При чем второй 11-метровый был назначен весьма спорно.
Арбитр Василий Казарцев указал на точку после падения Анатолия Немченко в чужой штрафной. Игрок успел пробить по воротам, а затем врезался в защитника.
После матча владелец Спартака Леонид Федун заявил, что "завтра снимется с чемпионата" и назвал чемпионат России "клоунадой".
Видеообзор матча Спартак - Сочи (2:2)
После игры пресс-служба Спартака опубликовала сообщение в twitter "сезон новый, порядки старые", прикрепив фото судьи:
Сезон новый, порядки старые.#СпартакСочи – 2:2 pic.twitter.com/gFyyUo6lma
— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
Ранее большой скандал с избиением судьи прогремел в Первой лиге Украины.