Скачать
Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Луческу нашел усиление для Динамо в Польше, контракт с футболистом уже подписан
Луческу нашел усиление для Динамо в Польше, контракт с футболистом уже подписан
Месси отказался пожать руку Чакыру, который не засчитал гол аргентинца (Видео)
Месси отказался пожать руку Чакыру, который не засчитал гол аргентинца (Видео)
Шквал атак: Мариуполь разобрался с аматорами под руководством Маркевича (Видео)
Шквал атак: Мариуполь разобрался с аматорами под руководством Маркевича (Видео)
Опорник сборной Украины заразился коронавирусом
Опорник сборной Украины заразился коронавирусом

В России грандиозный скандал в футболе: Спартак грозится сняться с чемпионата (Видео)

В России грандиозный скандал в футболе: Спартак грозится сняться с чемпионата (Видео)
12:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В матче первого тура чемпионата России по футболу 2020/21 Спартак - Сочи случился грандиозный скандал.

Московская команда после двух забитых мячей в исполнении Александра Соболева и Йордана Ларссона уверенно лидировала в поединке с Сочи. Однако гости сумели отыграться благодаря двум пенальти, которые реализовал Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. При чем второй 11-метровый был назначен весьма спорно. 

Арбитр Василий Казарцев указал на точку после падения Анатолия Немченко в чужой штрафной. Игрок успел пробить по воротам, а затем врезался в защитника.

После матча владелец Спартака Леонид Федун заявил, что "завтра снимется с чемпионата" и назвал чемпионат России "клоунадой".

Видеообзор матча Спартак - Сочи (2:2)

После игры пресс-служба Спартака опубликовала сообщение в twitter "сезон новый, порядки старые", прикрепив фото судьи:

Ранее большой скандал с избиением судьи прогремел в Первой лиге Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Спартак, Россия, Футбол, ФК Сочи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
02 Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)
03 Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)
04 Луческу хочет пригласить в Динамо турецкого форварда
05 Зозуля получил признание от города Альбасете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь