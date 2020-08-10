В России грандиозный скандал в футболе: Спартак грозится сняться с чемпионата (Видео)

В матче первого тура чемпионата России по футболу 2020/21 Спартак - Сочи случился грандиозный скандал.

Московская команда после двух забитых мячей в исполнении Александра Соболева и Йордана Ларссона уверенно лидировала в поединке с Сочи. Однако гости сумели отыграться благодаря двум пенальти, которые реализовал Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. При чем второй 11-метровый был назначен весьма спорно.

Арбитр Василий Казарцев указал на точку после падения Анатолия Немченко в чужой штрафной. Игрок успел пробить по воротам, а затем врезался в защитника.

После матча владелец Спартака Леонид Федун заявил, что "завтра снимется с чемпионата" и назвал чемпионат России "клоунадой".

Видеообзор матча Спартак - Сочи (2:2)

После игры пресс-служба Спартака опубликовала сообщение в twitter "сезон новый, порядки старые", прикрепив фото судьи:

Ранее большой скандал с избиением судьи прогремел в Первой лиге Украины.