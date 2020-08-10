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УПЛ 2020/21: предварительный календарь первого круга

УПЛ 2020/21: предварительный календарь первого круга
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь первого круга чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21.

УПЛ в следующем сезоне расширится до 14 команд за счет лучших клубов Первой лиги, а потому первый круг будет состоять из 13-и туров. 

Чемпионы Украины начнут новый футбольный сезон в Украине домашним матчем с Колосом, а Динамо сыграет в гостях с Олимпиком. Главное противостояние в украинском футболе Динамо - Шахтер пройдет в Киеве в рамках 9-го тура.

Окончательный вариант календаря будет опубликован после решающего тура в Первой Лиге. По информации пресс-службы УПЛ, в расписании могут появиться изменения в домашних/гостевых играх команд.

Предварительный календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21

1-й тур

  • Шахтер - Колос
  • Олимпик - Динамо
  • Десна - Заря
  • Александрия - Мариуполь
  • Команда ПФЛ - Днепр-1
  • Ворскла - Команда ПФЛ
  • Львов - Команда ПФЛ

2-й тур

  • Шахтер - команда ПФЛ
  • Десна - Динамо
  • Заря - Мариуполь
  • Колос - Львов
  • Команда ПФЛ - Александрия
  • Днепр-1 - Олимпик
  • Ворскла - Команда ПФЛ

3-й тур

  • Заря - Шахтер
  • Динамо - Львов
  • Команда ПФЛ - Десна
  • Команда ПФЛ - Колос
  • Александрия - Ворскла
  • Днепр-1 - Мариуполь
  • Олимпик - Команда ПФЛ

4-й тур

  • Шахтер - Олимпик
  • Команда ПФЛ - Динамо
  • Львов - Заря
  • Десна - Команда ПФЛ
  • Колос - Команда ПФЛ
  • Александрия - Днепр-1
  • Ворскла - Мариуполь

5-й тур

  • Десна - Шахтер
  • Динамо - Заря
  • Колос - Мариуполь
  • Олимпик - Александрия
  • Днепр-1 - Ворскла
  • Команда ПФЛ - Львов
  • Команда ПФЛ - команда ПФЛ

6-й тур

  • Шахтер - Львов
  • Команда ПФЛ - Динамо
  • Заря - Колос
  • Днепр-1 - Десна
  • Александрия - Команда ПФЛ
  • Команда ПФЛ - Мариуполь
  • Олимпик - Ворскла

7-й тур

  • Ворскла - Шахтер
  • Динамо - Александрия
  • Заря - Команда ПФЛ
  • Десна - Олимпик
  • Колос - Команда ПФЛ
  • Львов - Днепр-1
  • Команда ПФЛ - Мариуполь

8-й тур

  • Шахтер - Мариуполь
  • Днепр-1 - Динамо
  • Команда ПФЛ - Заря
  • Александрия - Десна
  • Колос - Олимпик
  • Львов - Ворскла
  • Команда ПФЛ - команда ПФЛ

9-й тур

  • Динамо - Шахтер
  • Заря - Ворскла
  • Десна - Команда ПФЛ
  • Днепр-1 - Колос
  • Александрия - Львов
  • Олимпик - Мариуполь
  • Команда ПФЛ - команда ПФЛ

10-й тур

  • Шахтер - Александрия
  • Команда ПФЛ - Динамо
  • Олимпик - Заря
  • Десна - Львов
  • Ворскла - Колос
  • Команда ПФЛ - Днепр-1
  • Команда ПФЛ - Мариуполь

11-й тур

  • Днепр-1 - Шахтер
  • Динамо - Ворскла
  • Команда ПФЛ - Заря
  • Колос - Десна
  • Александрия - Команда ПФЛ
  • Львов - Мариуполь
  • Команда ПФЛ - Олимпик

12-й тур

  • Шахтер - Команда ПФЛ
  • Мариуполь - Динамо
  • Заря - Днепр-1
  • Десна - Ворскла
  • Колос - Александрия
  • Олимпик - Команда ПФЛ
  • Львов - Команда ПФЛ

13-й тур

  • Команда ПФЛ - Шахтер
  • Динамо - Колос
  • Александрия - Заря
  • Десна - Мариуполь
  • Команда ПФЛ - Днепр-1
  • Олимпик - Львов
  • Ворскла - Команда ПФЛ.

Отметим, в Первой лиге после 29-го тура сохраняется интрига.

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Футбол, Первая лига, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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