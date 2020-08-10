УПЛ 2020/21: предварительный календарь первого круга

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала предварительный календарь первого круга чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21.

УПЛ в следующем сезоне расширится до 14 команд за счет лучших клубов Первой лиги, а потому первый круг будет состоять из 13-и туров.

Чемпионы Украины начнут новый футбольный сезон в Украине домашним матчем с Колосом, а Динамо сыграет в гостях с Олимпиком. Главное противостояние в украинском футболе Динамо - Шахтер пройдет в Киеве в рамках 9-го тура.

Окончательный вариант календаря будет опубликован после решающего тура в Первой Лиге. По информации пресс-службы УПЛ, в расписании могут появиться изменения в домашних/гостевых играх команд.

Предварительный календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21

1-й тур

Шахтер - Колос

Олимпик - Динамо

Десна - Заря

Александрия - Мариуполь

Команда ПФЛ - Днепр-1

Ворскла - Команда ПФЛ

Львов - Команда ПФЛ

2-й тур

Шахтер - команда ПФЛ

Десна - Динамо

Заря - Мариуполь

Колос - Львов

Команда ПФЛ - Александрия

Днепр-1 - Олимпик

Ворскла - Команда ПФЛ

3-й тур

Заря - Шахтер

Динамо - Львов

Команда ПФЛ - Десна

Команда ПФЛ - Колос

Александрия - Ворскла

Днепр-1 - Мариуполь

Олимпик - Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер - Олимпик

Команда ПФЛ - Динамо

Львов - Заря

Десна - Команда ПФЛ

Колос - Команда ПФЛ

Александрия - Днепр-1

Ворскла - Мариуполь

5-й тур

Десна - Шахтер

Динамо - Заря

Колос - Мариуполь

Олимпик - Александрия

Днепр-1 - Ворскла

Команда ПФЛ - Львов

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

6-й тур

Шахтер - Львов

Команда ПФЛ - Динамо

Заря - Колос

Днепр-1 - Десна

Александрия - Команда ПФЛ

Команда ПФЛ - Мариуполь

Олимпик - Ворскла

7-й тур

Ворскла - Шахтер

Динамо - Александрия

Заря - Команда ПФЛ

Десна - Олимпик

Колос - Команда ПФЛ

Львов - Днепр-1

Команда ПФЛ - Мариуполь

8-й тур

Шахтер - Мариуполь

Днепр-1 - Динамо

Команда ПФЛ - Заря

Александрия - Десна

Колос - Олимпик

Львов - Ворскла

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

9-й тур

Динамо - Шахтер

Заря - Ворскла

Десна - Команда ПФЛ

Днепр-1 - Колос

Александрия - Львов

Олимпик - Мариуполь

Команда ПФЛ - команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер - Александрия

Команда ПФЛ - Динамо

Олимпик - Заря

Десна - Львов

Ворскла - Колос

Команда ПФЛ - Днепр-1

Команда ПФЛ - Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 - Шахтер

Динамо - Ворскла

Команда ПФЛ - Заря

Колос - Десна

Александрия - Команда ПФЛ

Львов - Мариуполь

Команда ПФЛ - Олимпик

12-й тур

Шахтер - Команда ПФЛ

Мариуполь - Динамо

Заря - Днепр-1

Десна - Ворскла

Колос - Александрия

Олимпик - Команда ПФЛ

Львов - Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ - Шахтер

Динамо - Колос

Александрия - Заря

Десна - Мариуполь

Команда ПФЛ - Днепр-1

Олимпик - Львов

Ворскла - Команда ПФЛ.

Отметим, в Первой лиге после 29-го тура сохраняется интрига.