УПЛ 2020/21: предварительный календарь первого круга

УПЛ в следующем сезоне расширится до 14 команд за счет лучших клубов Первой лиги, а потому первый круг будет состоять из 13-и туров.
Чемпионы Украины начнут новый футбольный сезон в Украине домашним матчем с Колосом, а Динамо сыграет в гостях с Олимпиком. Главное противостояние в украинском футболе Динамо - Шахтер пройдет в Киеве в рамках 9-го тура.
Окончательный вариант календаря будет опубликован после решающего тура в Первой Лиге. По информации пресс-службы УПЛ, в расписании могут появиться изменения в домашних/гостевых играх команд.
Предварительный календарь первого круга чемпионата Украины по футболу 2020/21
1-й тур
- Шахтер - Колос
- Олимпик - Динамо
- Десна - Заря
- Александрия - Мариуполь
- Команда ПФЛ - Днепр-1
- Ворскла - Команда ПФЛ
- Львов - Команда ПФЛ
2-й тур
- Шахтер - команда ПФЛ
- Десна - Динамо
- Заря - Мариуполь
- Колос - Львов
- Команда ПФЛ - Александрия
- Днепр-1 - Олимпик
- Ворскла - Команда ПФЛ
3-й тур
- Заря - Шахтер
- Динамо - Львов
- Команда ПФЛ - Десна
- Команда ПФЛ - Колос
- Александрия - Ворскла
- Днепр-1 - Мариуполь
- Олимпик - Команда ПФЛ
4-й тур
- Шахтер - Олимпик
- Команда ПФЛ - Динамо
- Львов - Заря
- Десна - Команда ПФЛ
- Колос - Команда ПФЛ
- Александрия - Днепр-1
- Ворскла - Мариуполь
5-й тур
- Десна - Шахтер
- Динамо - Заря
- Колос - Мариуполь
- Олимпик - Александрия
- Днепр-1 - Ворскла
- Команда ПФЛ - Львов
- Команда ПФЛ - команда ПФЛ
6-й тур
- Шахтер - Львов
- Команда ПФЛ - Динамо
- Заря - Колос
- Днепр-1 - Десна
- Александрия - Команда ПФЛ
- Команда ПФЛ - Мариуполь
- Олимпик - Ворскла
7-й тур
- Ворскла - Шахтер
- Динамо - Александрия
- Заря - Команда ПФЛ
- Десна - Олимпик
- Колос - Команда ПФЛ
- Львов - Днепр-1
- Команда ПФЛ - Мариуполь
8-й тур
- Шахтер - Мариуполь
- Днепр-1 - Динамо
- Команда ПФЛ - Заря
- Александрия - Десна
- Колос - Олимпик
- Львов - Ворскла
- Команда ПФЛ - команда ПФЛ
9-й тур
- Динамо - Шахтер
- Заря - Ворскла
- Десна - Команда ПФЛ
- Днепр-1 - Колос
- Александрия - Львов
- Олимпик - Мариуполь
- Команда ПФЛ - команда ПФЛ
10-й тур
- Шахтер - Александрия
- Команда ПФЛ - Динамо
- Олимпик - Заря
- Десна - Львов
- Ворскла - Колос
- Команда ПФЛ - Днепр-1
- Команда ПФЛ - Мариуполь
11-й тур
- Днепр-1 - Шахтер
- Динамо - Ворскла
- Команда ПФЛ - Заря
- Колос - Десна
- Александрия - Команда ПФЛ
- Львов - Мариуполь
- Команда ПФЛ - Олимпик
12-й тур
- Шахтер - Команда ПФЛ
- Мариуполь - Динамо
- Заря - Днепр-1
- Десна - Ворскла
- Колос - Александрия
- Олимпик - Команда ПФЛ
- Львов - Команда ПФЛ
13-й тур
- Команда ПФЛ - Шахтер
- Динамо - Колос
- Александрия - Заря
- Десна - Мариуполь
- Команда ПФЛ - Днепр-1
- Олимпик - Львов
- Ворскла - Команда ПФЛ.
Отметим, в Первой лиге после 29-го тура сохраняется интрига.