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Интер прошел Байер, обыграв 2:1 (Видео голов)

Интер прошел Байер, обыграв 2:1 (Видео голов)
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Миланский Интер пробился в полуфинал Лиги Европы.

Команда Антонио Конте сумела одержать верх над леверкузенским Байером. 2:1

Все голы были забиты в первом тайме, хотя их количество могло быть намного больше.

Голы Бареллы и Лукаку выглядят, как под копирку с одной комбинации, лишь окончание разное. Защита немцев ничего не смогла сделать с таранным форвардом Лукаку, который на себе заработал два гола. Он мог забить и третий, но Интер получил контратаку и счет стал 2:1.

Напомним, сейчас для быстрой доигровки еврокубков все матчи состоят с одной стадии.

Обзор матча

Интер – Байер 2:1

Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 — Хаверц, 24.

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 84) — Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг — Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).

Байер: Градецки — Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68) — Паласиос (Бейли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68) — Хаверц, Демирбай, Диаби — Фолланд (Аларио, 85).

Предупреждения: Д'Амброзио, Эриксен, Барелла — Синкгравен, Л. Бендер, Тапсоба.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Интер (Милан).

Автор:

Телеграф
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