Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Лиги Европы (Видео)

Представляем обзор матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген.

Команда Сульшера смогла минимально обыграть Копенгаген лишь в дополнительное время, забив гол с пенальти. Автором гола стал защитник Бруну Фернандеш. Копенгаген продемонстрировал сопротивление лишь в первом тайме, концовку основного времени команда доигрывала, дожидаясь шанса на пенальти.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет в полуфинале Лиги Европы с победителем пары Вулверхэмптон – Севилья, которые играют сегодня в 22:00. Вторую полуфинальную пару образуют Интер и победитель Базель - Шахтер.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0

Гол: Фернандеш, 95 (с пенальти).

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Бисска, Байи (Линделеф, 70), Магуайр, Уильямс — Фред (Матич, 70), Погба — Гринвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) — Мартиаль (Мактоминей, 120+1).

Копенгаген: Йонссон — Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) — Зека, Стаге (Мудражия, 105), Бьел (Овьедо, 57) — Фальк (Бевинг, 112), Винн, Дарами (Кауфманн, 57).

Предупреждения: Магуайр, Байи — Кауфманн, Стаге, Зека.