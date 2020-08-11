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Базель - Шахтер: прогноз на четвертьфинал Лиги Европы

Базель - Шахтер: прогноз на четвертьфинал Лиги Европы
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф
Исторический сезон еврокубков достигает своей кульминации. Для болельщиков это означает топовый футбол каждый день.

Для "Шахтера", титульным партнером которого является компания Parimatch, предыдущая стадия сложилась замечательно. Речь не только о двух победы над "Вольфсбургом", но и о вылете турецкого "Башакшехира" и австрийского ЛАСК. Благодаря всем этим факторам, Украина сохранила десятую строчку в рейтинге УЕФА. А это значит, что в случае выигрыша следующего чемпионата УПЛ "Шахтер" снова обеспечит себе путевку в группу ЛЧ и солидные призовые, более 15 миллионов евро.

Впрочем, есть цели менее абстрактные: не столько о деньгах, сколько о трофеях. От третьего в истории выхода в полуфинал еврокубков донецкий клуб отделяет НЕ МЮ, "Интер", "Севилья" или "Вулверхэмптон", а всего лишь "Базель". Окунемся в прогнозы Parimatch и подумаем, какие предложения матча в Гельзенкирхене (напомним, игра пройдет на нейтральном поле в Германии) следует принять.

"Шахтер" - "Базель"

Прогноз: тайм / матч - ничья / победа "Шахтера". Коэффициент: 4,70

"Шахтер" признают главным претендентом на победу в этом противостоянии. Разница на проход не такая большая, как, например, в матче МЮ - "Копенаген", но все равно внушительная: 1,48 на проход дончан против 2,77 на "Базель".

Предлагаем не ограничиваться проходом, а выбрать более сложный вариант - ничья в первом тайме и победу "Шахтера" по итогам второго. Дисквалификация Хочолавы и травма Исмаили заставляет штаб Луиша Каштру продолжить эксперименты в поле. Пара Матвиенко - Кривцов в центре обороны - это как раз неплохо. А вот Болбат слева - очень необычно.

Поэтому полагаем, что первый тайм "горняки" проведут максимально осторожно. Болбат получит большую количественную поддержку, соответственно атаковать "Шахтер" будет меньшими силами. Во втором тайме после того, как "Базель" начнет уставать, дончане будут иметь хорошие шансы выиграть поединок. Как мы видели в игре против "Вольфсбурга", физические кондиции у украинской команды на хорошем уровне.

Прогноз: индивидуальный тотал "Шахтера" - более 1,5 голов. Коэффициент: 1,90

"Базель" сыграл 5 сухих матчей подряд. Это отличный результат, но атаки уровня "Шахтера" в соперниках не было. Все-таки "Айнтрахт", который "Базель" победил суммарно 4:0, далеко не тот, что был год назад, когда феерилы Йович, Ребич и Аллер.

Против "Вольфсбурга" у "Шахтера" были заметны проблемы с реализацией, но не с созданием моментов. Все звездные бразильцы дончан в порядке, поэтому будем надеяться, что на этот раз они будут бить более прицельно и не будут делать нам нервы до компенсированного времени. В пользу голов подопечных Каштру говорит еще и отсутствие лучшего центрбэка "Базеля" Ерая Кьомерта, который перебрал желтых карточек. Основной вратарь Йонас Омлин также травмирован, кстати.

Прогноз: "Базель" не забьет. Коэффициент: 2,70

Атака "Базеля" в последнее время не производит впечатления. После феерических 4:4 против "Лугано" подопечные Марселя Коллера не могли забить в течение почти трех поединков, до 88-й минуты матча против "Айнтрахта". В той игре несколько раз чувствовалось, насколько же игрокам "Базеля" не хватает индивидуального мастерства в решающие моменты. То неудачные остановки, то лишние прикосновения, то срезки вместо ударов. Думаем, если "Шахтер" обойдется без ляпов ( "Айнрахт" гол Фраю просто подарил!), то у дончан будут хорошие шансы во второй раз подряд сыграть в Европе на ноль.

Прогноз: точный счет - 3:1 в пользу "Шахтера". Коэффициент: 14,50

И все-таки это наш хорошо знакомый "Шахтер" - команда, которая почти всегда найдет способ заставить болельщиков поволноваться. Команда, которая крайне редко радует "клин-шитамы". В конце концов, команда с серьезными пробоинами именно в обороне. Поэтому в последнем нашем прогнозе один гол "Базелю" таки "отдадим".

Но в мощности атаки украинского клуба сомневаться не станем. Маркос Антонио, Марлос, Тайсон, Додо, Мораес, Соломон - эти футболисты против "Вольфсбурга" показали свой привычный уровень, дав ответ на важный вопрос: "Шахтер", как и ожидалось, подошел к лигоевропейського плей-офф на пике физической формы.

Еще раз напомним про потери "Базеля" (центрбэк Кьомерт и вратарь Омлин) и решимся на угадывание точного счете - 3:1 в пользу "Шахтера".

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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