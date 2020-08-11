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Динамо может усилиться сыном Ривалдо

Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Киевское "Динамо" интересуется сыном Ривалдо.

Украинский футбольный клуб "Динамо" (Киев) интересуется бразильским атакующим хавбеком команды "Вииторул" из Констанцы Ривалдиньо.

Он является сыном экс-игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо, сообщает Sport.ro.

25-летний бразилец попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо". На игрока также претендуют клубы из Польши и ОАЭ. Издание утверждает, что польская "Краковия" уже договорилась с "Вииторулом" о трансфере и теперь обсуждает условия с футболистом.

В минувшем сезоне чемпионата Румынии Ривалдиньо провел 28 матчей (11 голов).

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Все по теме:

Футбол, Ривалдо, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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