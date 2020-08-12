Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы

Донецкий Шахтер не оставил шансов швейцарскому Базелю в матче 1/4 финала Лиги Европы 2019/20.

В четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" встречался со швейцарским "Базелем". Украинская команда перед началом встречи считалась фаворитом, что и принялась доказывать с первых минут.

Уже на 2-й минуте встречи "Шахтер" забил: Марлос сделал хорошую подачу с углового удара, а форвард "горняков" Жуниор Мораес воспользовался ошибкой голкипера на выходе и точно пробил головой.

"Шахтер" и не думал останавливаться: после обрезки игроков "Базеля" на 22-й минуте "горняки" развили классную быструю атаку, которую завершил Тайсон: дезориентировать вратаря помог небольшой рикошет от защитника, 2:0. В первом тайме "Шахтер" полностью доминировал и упустил еще несколько отличных шансов довести счет до разгромного.

Шахтер — Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 — ван Вольфсвинкель, 90+2

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио (Майкон, 86), Степаненко — Марлос (Соломон, 72), Алан Патрик (Коваленко, 77), Тайсон (Тете, 86) — Мораес (Фернандо, 86).

Базель: Николич — Видмер, Алдерет, ван дер Верф (Рамирес, 73), Петретта — Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай — Штокер (ван Вольфсвинкель, 73), Кабрал (Адеми, 73), Пулулу.

Предупреждения: Алан Патрик, Бондарь — Фрай, Кабрал.