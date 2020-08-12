Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)

Донецкий Шахтер вышел в полуфинал Лиги Европы.

Еще несколько дней тому Шахтер обыграл Вольфсбург в 1/8 финала Лиги Европы, а 11 августа был разгромлен швейцарский Базель 4:1.

С этой стадии все матчи еврокубков проводятся в один матч (без ответных).

Шахтер взялся за дело с первых минут. Точнее, на второй минуте Мораес забил первый гол. Через 20 минут Тайсон замкнул отличную передачу от Марлоса - 2:0.

Во втором тайме заил еще два гола на контратаках. Базель сумел забить гол престижа в добавленное время.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Шахтер сыграет с Интером. Матч состоится 17 августа в 22:00. Вторая пара 1/2 ЛЕ Манчестер Юнайтед - Севилья.

Обзор матча

Шахтер — Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 — ван Вольфсвинкель, 90+2

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Маркос Антонио (Майкон, 86), Степаненко — Марлос (Соломон, 72), Алан Патрик (Коваленко, 77), Тайсон (Тете, 86) — Мораес (Фернандо, 86).

Базель: Николич — Видмер, Алдерет, ван дер Верф (Рамирес, 73), Петретта — Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай — Штокер (ван Вольфсвинкель, 73), Кабрал (Адеми, 73), Пулулу.

Предупреждения: Алан Патрик, Бондарь — Фрай, Кабрал.