Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)

Испанская Севилья не проигрывает уже 19 матчей к ряду во всех турнирах - это клубный рекорд.
В матче против английского Вулверхэмптона был забит единственный гол на 88-й минуте, но этого хватило, чтобы пройти в полуфинал Лиги Европы.
Напомним, в 1/2 финала ЛЕ Севилья встретится с Манчестер Юнайтед. Вторая полуфинальная пара Шахтер - Интер.
Обзор матча
Вулверхэмптон — Севилья 0:1
Гол: Окампос, 88
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре — Траоре (Жота, 79), Хименес
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) — Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос
Предупреждения: Саисс, Невеш — Диего Карлос
На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь).