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Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)

Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Севилья в очередной раз пробилась в полуфинал Лиги Европы.

Испанская Севилья не проигрывает уже 19 матчей к ряду во всех турнирах - это клубный рекорд.

В матче против английского Вулверхэмптона был забит единственный гол на 88-й минуте, но этого хватило, чтобы пройти в полуфинал Лиги Европы.

Напомним, в 1/2 финала ЛЕ Севилья встретится с Манчестер Юнайтед. Вторая полуфинальная пара Шахтер - Интер. 

Обзор матча

Вулверхэмптон — Севилья 0:1

Гол: Окампос, 88

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре — Траоре (Жота, 79), Хименес

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) — Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос

Предупреждения: Саисс, Невеш — Диего Карлос

На 13-й минуте Хименес не реализовал пенальти (вратарь).

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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