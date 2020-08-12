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Тайсон: Хочу посвятить победу Исмаили

Тайсон: Хочу посвятить победу Исмаили
13:43 Сегодня Телеграф ФК Шахтер
Один из лидеров Шахтера Тайсон прокомментировал игру команды.

Полузащитник Шахтера Тайсон поделился своим мнением о результате матча с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от встречи с Интером.

Бразилец отличился одним из голов и помог "горнякам" одержать победу со счетом 4:1.

"Думаю, все дело в нашей концентрации. Концентрации абсолютно всех, каждого из нас. Это очень важный момент. Поздравляю всю команду, весь наш коллектив! Также поздравляю Мистера, который работает с нами и делает все, чтобы эти победы происходили на футбольном поле. Сейчас нам нужно хорошо подготовиться к великому матчу – к полуфиналу с Интером.

Каштру поздравил футболистов и весь наш коллектив. Конечно, этот результат важен для нас. Он проводит великолепную работу. Шахтер выиграл чемпионат, а сейчас достиг полуфинала Лиги Европы. Поздравляю Мистера с первым полуфиналом в этом турнире в его карьере! Будем продолжать работать, настроены побеждать и дальше, до самого конца.

На самом деле в своей карьере я никогда не был футболистом, который постоянно забивает голы. Я больше отвечаю за ассисты. Очень важно также создать момент, помочь партнеру забить. Важен результат, и я рад, что мы его достигли. Хочу посвятить победу Исмаили. К сожалению, он травмировался. Это игрок, которого мне очень сильно не хватает. Победа также и для него.

Крайне важно хорошо подготовиться к следующему поединку. Интер – великолепная, сильнейшая команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми как никогда. Но мы ведь и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать. Все игроки, конечно же, мечтают попасть в финал. К этой цели мы и будем идти. Думаю, в матче нет фаворита. Встречаются две сильные команды, и победить может любая. Настраиваемся на сложное противостояние", – рассказал Тайсон в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Тайсон стал лучшим игроком матча с Базелем по версии Whoscored.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Футбол, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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