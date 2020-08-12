Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины

До начала официальных матчей сборной Украины осталось чуть менее месяца. Тренерский состав национальной команды уже назвал расширенный состав, который отправится на сборы 25-26 августа.
В составе немало новых имен. Так, дебютировать в составе будут Бущан, Тымчик и Супряга.
Состав сборной Украины
Вратари: Лунин, Пятов, Бойко, Бущан, Панькив
Защитники: Шабанов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваев, Соболь, Тымчик, Попов, Бурда, Бондарь
Полузащитники: Буяльский, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Сидорчук, Коваленко, Цыганков, Зинченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатин
Нападающие: Яремчук, Мораес, Супряга.
Напомним, 3 сентября во Львове Украина принимает Швейарию, а уже 6-го сентября отправляется в Испанию в рамках матчей Лиги наций УЕФА.