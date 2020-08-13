Аталанта на последних минутах упустила путевку в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)

Команда Малиновского не смогла удержать победный счет в матче с ПСЖ.

Несколько минут не хватило итальянской Аталанте, чтобы обыграть ПСЖ и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Гасперини вела в счете с 27 минуты. Весь первый тайм был за Аталантой. Во втором тайме на поле вышел Мбаппе, который оживил игру парижан.

На 90-й минуте защитнику Маркиньосу удалось замкнуть передачу от Неймара, а уже через несколько минут Мбаппе разогнал контратаку и Чупо-Мотинг оформил победный счет.

ПСЖ впервые с 1995 года выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид, которые сыграют сегодня в 22:00.

Обзор матча

Аталанта — ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 — Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес