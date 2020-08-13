Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины
Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Аталанта на последних минутах упустила путевку в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)

Аталанта на последних минутах упустила путевку в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф
Команда Малиновского не смогла удержать победный счет в матче с ПСЖ.

Несколько минут не хватило итальянской Аталанте, чтобы обыграть ПСЖ и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Гасперини вела в счете с 27 минуты. Весь первый тайм был за Аталантой. Во втором тайме на поле вышел Мбаппе, который оживил игру парижан.

На 90-й минуте защитнику Маркиньосу удалось замкнуть передачу от Неймара, а уже через несколько минут Мбаппе разогнал контратаку и Чупо-Мотинг оформил победный счет.

ПСЖ впервые с 1995 года выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид, которые сыграют сегодня в 22:00.

Обзор матча

Аталанта — ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 — Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, ФК Аталанта.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Барселоны заразился коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь