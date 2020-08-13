Лунин возвращается в Реал

У мадридского клуба нет денег на новых футболистов.

«Реал» имеет финансовые проблемы и не сможет подписывать новых игроков, если не продаст кого-то из футболистов, сообщает Marca.

Мадридский клуб пополнят лишь несколько футболистов, которые прошлый сезон отыграли в аренде за другие команды. В частности, в «Реал» возвращаются украинский вратарь Андрей Лунин, а также полузащитники Мартин Эдегор и Дани Себальос.

После вылета команды из Лиги чемпионов генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес провел встречу с игроками. Клуб доволен выступлением в сезоне-2019/20, несмотря на ранний вылет из ЛЧ.

Санчес объяснил, что новых приобретений не будет, если никто не покинет команду. Это связано с влиянием пандемии COVID-19 на финансы клуба.

Напомним, Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями «Реала» в следующем сезоне. Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в «Реале».

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. После этого на правах аренды он играл за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».