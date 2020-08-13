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Звездный игрок Интера может не сыграть против Шахтера

Звездный игрок Интера может не сыграть против Шахтера
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Укринформ
Потенциально большая потеря для миланского клуба.

Нападающий «Интера» Алексис Санчес повредил подколенное сухожилие, о чем клуб объявил на официальном сайте.

Миланский клуб не сообщает о точных сроках его возвращения на поле. Таким образом, чилиец рискует пропустить матч с «Шахтером» в полуфинале Лиги Европы в понедельник, 17 августа.

В нынешнем сезоне Санчес забил 4 гола и отдал 10 результативных передач в 31 матче «Интера» во всех турнирах. В августе чилиец подписал полноценный контракт с «Интером» до 2023 года. В «Интер» Санчеса перешел бесплатно из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Шахтер» обыграл в четвертьфинальном матче Лиги Европы «Базель» 4:1 и вышел в полуфинал турнира. В полуфинале 17 августа «Шахтер» сыграет с «Интером».

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Алексис Санчес.

Автор:

Телеграф
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