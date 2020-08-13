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Финал Кубка Украины снова запланировали в Тернополе

Финал Кубка Украины снова запланировали в Тернополе
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Укринформ
Кубок Украины по футболу стартует 26 августа, финал пройдет 12 мая.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил 12 августа регламент и формат Кубка Украины-2020/2021.

Турнир будет состоять из семи этапов, среди которых - два предыдущих, сообщает пресс-служба УАФ.

Первый этап планируется провести 26-29 августа 2020 года, второй - 16 сентября (базовая дата), 1/16 финала (третий предварительный этап) - 30 сентября, 1/8 финала - 2 декабря, 1/4 финала - 3 марта 2021 года, полуфинал - 21 апреля. Финальный поединок должен состояться на городском стадионе Тернополя 12 мая.

Все этапы кубкового турнира состоят из одного матча. На каждом этапе проводится слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, матч будет проходить на поле команды, которая имеет нечетный номер при жеребьевке и стадион соответствующей категории.

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ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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