Финал Кубка Украины снова запланировали в Тернополе

Кубок Украины по футболу стартует 26 августа, финал пройдет 12 мая.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил 12 августа регламент и формат Кубка Украины-2020/2021.

Турнир будет состоять из семи этапов, среди которых - два предыдущих, сообщает пресс-служба УАФ.

Первый этап планируется провести 26-29 августа 2020 года, второй - 16 сентября (базовая дата), 1/16 финала (третий предварительный этап) - 30 сентября, 1/8 финала - 2 декабря, 1/4 финала - 3 марта 2021 года, полуфинал - 21 апреля. Финальный поединок должен состояться на городском стадионе Тернополя 12 мая.

Все этапы кубкового турнира состоят из одного матча. На каждом этапе проводится слепая жеребьевка. Хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, матч будет проходить на поле команды, которая имеет нечетный номер при жеребьевке и стадион соответствующей категории.