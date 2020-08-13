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Трансферы Динамо: для Италии высокие цены на Миколенко и Супрягу

Трансферы Динамо: для Италии высокие цены на Миколенко и Супрягу
13:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Миколенко - в Наполи, Супряга - в Болонью.

Перед стартом нового сезона молодые игроки киевского Динамо пользуются высоким спросом среди итальянских команд. Так, к защитнику Виталию Миколенко проявляет интерес Наполи. Неаполитанцы предлагали за защитника 10 млн евро, но бело-синие хотят получить за трансфер 35 млн евро. Теперь Наполи переключится на защитника Реала Серхио Регилона, первоначальная стоимость которого составляет 25 млн евро.

Такая же ситуация по форварду Владиславу Супряге, за которым охотится Болонья. Правда, киевляне хотят получить за трансфер 15 млн евро вместо предложенных  8 млн евро+бонусы.

Таким образом, перспективные молодые украинские футболисты пока остаются в составе киевлян. С другой стороны, Мирчи Луческу не нужно ломать голову по новым трансферам на эти позиции.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
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