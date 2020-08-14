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Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)

Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
00:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В четверг, 13-го августа, состоялся четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 РБ Лейпциг - Атлетико.

Встреча, проходившая на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В первом тайме было много борьбы и столкновений, однако опасных моментов команды практически не создали. Голевое затишье прервали номинальные хозяева только во второй половине матча. На 51-й минуте Дани Ольмо после блестящего навеса Марселя Забитцера ударом головой открыл счет в игре. Диего Симеоне отреагировал на пропущенный гол заменой Жоау Феликса. Португалец преобразил атаки мадридцев и на 70-й минуте, прорвавшись в чужую штрафную, заработал 11-метровый. Сам Жоау и реализовал "приговор." Решающий гол во встрече забил вышедший на замену американец Тайлер Адамс, который воспользовался блестящей передачей Анхелиньо и ударом с рикошетом поразил ворота Облака с метров 17-и.

РБ Лейпциг 2:1 Атлетико

Голы: Ольмо 50', Адамс 88' - Жоау Феликс 71' (с пенальти)

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Видео голов

Видео победного гола Адамса:

Видео гола Феликса:

Видео гола Ольмо:

Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов РБ Лейпциг сыграет против ПСЖ, который 12 августа разобрался с Аталантой.

А сегодня состоится, пожалуй, самая интересная четвертьфинальная игра этого розыгрыша Лиги чемпионов Барселона - Бавария. За ходом матча можно будет наблюдать на сайте "Телеграф Спорт".

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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