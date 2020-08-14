РБ Лейпциг - Атлетико: видео голов и обзор матча

В Португалии проходят ключевые матчи Лиги чемпионов. Определился второй участник полуфинала.
Немецкий РБ Лейпциг выбил оного из старожил финальной стадии Лиги чемпионов последних лет - мадридский Атлетико.
Все голы были забиты во втором тайме.
Первый полуфинал РБ Лейпциг - ПСЖ состоится 18 августа.
Обзор матча
РБ Лейпциг — Атлетико 2:1
Голы: Ольмо, 50, Адамс, 88 — Фелиш, 71 (с пенальти)
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер (Адамс, 72), Забитцер (Мукиэле, 90+2), Кампль, Анхелиньо — Ольмо (Шик, 83), Нкунку (Айдара, 83) — Поульсен
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке (Фелипе, 90+2), Эррера (Фелиш, 58), Сауль, Феррейра Карраско — Льоренте, Коста (Мората, 72)
Предупреждения: Клостерманн, Кампль, Айдара — Лоди, Хименес