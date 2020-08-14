Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

РБ Лейпциг - Атлетико: видео голов и обзор матча

РБ Лейпциг - Атлетико: видео голов и обзор матча
Обновлено 00:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Определилась первая полуфинальная пара Лиги чемпионов.

В Португалии проходят ключевые матчи Лиги чемпионов. Определился второй участник полуфинала. 

Немецкий РБ Лейпциг выбил оного из старожил финальной стадии Лиги чемпионов последних лет - мадридский Атлетико.

Все голы были забиты во втором тайме.

Первый полуфинал РБ Лейпциг - ПСЖ состоится 18 августа.

Обзор матча

РБ Лейпциг — Атлетико 2:1

Голы: Ольмо, 50, Адамс, 88 — Фелиш, 71 (с пенальти)

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер (Адамс, 72), Забитцер (Мукиэле, 90+2), Кампль, Анхелиньо — Ольмо (Шик, 83), Нкунку (Айдара, 83) — Поульсен

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке (Фелипе, 90+2), Эррера (Фелиш, 58), Сауль, Феррейра Карраско — Льоренте, Коста (Мората, 72)

Предупреждения: Клостерманн, Кампль, Айдара — Лоди, Хименес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 РБ Лейпциг 2:1 Атлетико: события матча (Фото, Видео)
02 Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
03 Рома нацелилась на защитника Динамо
04 Юный защитник Динамо привлек внимание Интера
05 "До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь