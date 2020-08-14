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Слова Симеоне после вылета Атлетико из Лиги чемпионов

Слова Симеоне после вылета Атлетико из Лиги чемпионов
Обновлено 05:13 Сегодня Телеграф football.ua
Наставник Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне не в чем упрекнуть свою команду за поражение от РБ Лейпциг в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Пришло время начать готовиться к следующему сезону, – цитирует тренера Атлетико Marca. – Мне очень понравился наш соперник. Он был полон бодрости, решимости и энтузиазма. Обыграть его было сложно. Нам пришлось сделать все, что было в наших силах, но прыгнуть выше головы не удалось".

После победы над Атлетико РБ Лейпциг в своем первом в истории полуфинале Лиги чемпионов встретится с ПСЖ, обыгравшим накануне Аталанту.

Матч состоится во вторник, 18 августа, в Лиссабоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, Диего Симеоне.

Автор:

Телеграф
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