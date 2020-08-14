Наставник Лейпцига оценил выход команды в полуфинал Лиги чемпионов

Нагельсманн прокомментировал победу над Атлетико.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу его команды над Атлетико в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Это была хорошая игра. Атлетико защищался, как и во всех матчах — очень хорошо. В конце концов, мы были лучше в последней трети игры. Мы не создали много моментов, но и они не создали много моментов".

"Отличные эмоции для клуба и нашей команды. Как тренер, вы должны смотреть вперед. Нам нужно готовиться к следующей игре. У нас не так много времени, чтобы праздновать, но мы выпьем пива в отеле, и тогда мы сосредоточимся на ПСЖ".

"Клуб очень быстро развивается. Мы вышли в Бундеслигу и трижды выходили в Лигу чемпионов. Мы все еще в Лиге чемпионов. Прогресс идет быстрее, чем обычно", — цитирует Нагельсманна BBC.