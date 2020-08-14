Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на лидера Шахтера

Полузащитник Шахтера Тайсон может стать партнером Руслана Малиновского по команде. об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бразилец лично заинтересовал главного тренера бергамесков Джан Пьеро Гасперини, который также ищет усиление и на внутренней арене. Коуч Аталанты также хотел бы видеть в своей команде вингера Сассуолоу Джереми Бога.

В пользу Тайсона говорит более низкая трансферная стоимость (до €10 млн, ведь контракт игрока с Шахтером завершится летом 2021 года), а вот за Бога Аталанте придется раскошелиться на €20 млн.

К слову Гасперини мог ознакомится с игрой Тайсона лично, ведь Аталанта и Шахтер пересеклись в групповом раунде Лиги чемпионов 2019/20 (1:2, 3:0). В итоге команда из Бергамо дошла до четвертьфинала еврокубка, уступив ПСЖ в драматичной концовке игры.