Четвертьфиналист Лиги чемпионов нацелился на лидера Шахтера

По информации источника, бразилец лично заинтересовал главного тренера бергамесков Джан Пьеро Гасперини, который также ищет усиление и на внутренней арене. Коуч Аталанты также хотел бы видеть в своей команде вингера Сассуолоу Джереми Бога.
В пользу Тайсона говорит более низкая трансферная стоимость (до €10 млн, ведь контракт игрока с Шахтером завершится летом 2021 года), а вот за Бога Аталанте придется раскошелиться на €20 млн.
К слову Гасперини мог ознакомится с игрой Тайсона лично, ведь Аталанта и Шахтер пересеклись в групповом раунде Лиги чемпионов 2019/20 (1:2, 3:0). В итоге команда из Бергамо дошла до четвертьфинала еврокубка, уступив ПСЖ в драматичной концовке игры.