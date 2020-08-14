Луческу опасается фанатов Динамо в вопросе продажи Супряги

Мирча Луческу выступает против трансфера Владислава Супряги. Об этом сообщает corrieredellosport.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу не хочет продавать молодого украинского нападающего Владислава Супрягу из-за плохих отношений с Ультрас. Потенциальный трансфер украинца из Динамо ухудшит и без того плохие отношения румынского специалиста с киевскими фанатами.

По информации источника, Луческу сейчас занят созданием новой сильной команды и в его планы не входит продажа лучших игроков. Однако Болонья выступила с весьма конкретным предложением по Супряге и даже после отказа со стороны руководства киевлян (стороны не договорились в цене, - прим. ред.) продолжает вести переговоры по 20-летнему форварду. А вот президент Динамо Игорь Суркис не против подзаработать на продаже перспективного футболиста и если поступит более щедрое предложение, Супряга покинет стан вице-чемпионов Украины.

Весь прошлый сезон Супряга провел в аренде в Днепре-1. В сезоне 2019/20 Владислав провел 26 игр, в которых отметился 15 голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека проводит отпуск в Украине, а итальянские СМИ это связывают с переговорами Ромы по Миколенко и Кендзере.