Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией

По информации Блаугранас, болезнь выявили в результате ПЦР-тестирования игроков первой команды, что проходило в четверг, 13 августа.
Сейчас игрок находится в хорошем здравии у себя дома на самоизоляции, болезнь у него протекает бессимптомно. Барселона проинформировала все необходимые инстанции о вспышке коронавируса, а также определила окружение игрока. Все те, кто общался с Юмтити в последнее время пройдут ПЦР-тестирование.
LATEST NEWS | @samumtiti tests positive for Covid-19.
All the details: https://t.co/JkIEikhseQ pic.twitter.com/kLVPitD4m9
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
В текущем сезоне Юмтити сыграл в 18-и играх, голевыми действиями не отмечался.
Напомним, сегодня в 22:00 по киевскому времени Барселона сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Баварией. За событиями этой игры можно будет наблюдать у нас на сайте.
Ранее диагноз COVID-19 подтвердился у защитника Барсы Жан-Клера Тодибо.