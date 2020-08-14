Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией

Французский защитник Барселоны Самуэль Юмтити заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По информации Блаугранас, болезнь выявили в результате ПЦР-тестирования игроков первой команды, что проходило в четверг, 13 августа.

Сейчас игрок находится в хорошем здравии у себя дома на самоизоляции, болезнь у него протекает бессимптомно. Барселона проинформировала все необходимые инстанции о вспышке коронавируса, а также определила окружение игрока. Все те, кто общался с Юмтити в последнее время пройдут ПЦР-тестирование.

В текущем сезоне Юмтити сыграл в 18-и играх, голевыми действиями не отмечался.

Напомним, сегодня в 22:00 по киевскому времени Барселона сыграет матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Баварией. За событиями этой игры можно будет наблюдать у нас на сайте.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердился у защитника Барсы Жан-Клера Тодибо.