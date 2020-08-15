Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)

Бавария и Барселона надолго запомнят четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20.

В Лиссабоне состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона - Бавария. Встреча, проходившая на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", завершилась с хоккейным счетом 2:8.

В первом тайме команды забили пять голов на двоих, при чем все голы забили футболисты мюнхенского клуба. Первыми отличились немцы. На 4-й минуте забил ветеран команды Томас Мюллер. Барселона отыгралась практически сразу: на 9-й минуте Давид Алаба в простой ситуации переправил мяч в свои ворота. Затем начался кошмар для Барсы. Тер Штеген вынимал мяч из собственных ворот после ударов Перишича, Гнабри и Мюллера, который оформил дубль.

Во второй половине противостояния Барселона вновь начала неплохо. Луис Суарес на 57-й минуте блестяще разобрался в ситуации и забил шикарный гол с метров 15-и. Но немецкая машина не сбавляла обороты и закономерно мюнхенцы отличились еще не раз. На 63-й минуте Киммих после блестящего прохода Дэвиса забил пятый мяч своей команды. А после появления на поле Коутиньо Бавария забила еще трижды усилиями главного бомбардира своей команды Роберта Левандовски и Коутиньо, который оформил дубль за четыре минуты./

Барселона 2:8 Бавария

Голы: Алаба 9' (автогол), Суарес 57' - Мюллер 4', 31', Перишич 21', Гнабри 27', Киммих 63', Левандовски 82', Коутиньо 85', 89'

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

В полуфинале турнира Бавария сыграет с победителем пары Манчестер Сити - Лион. Последний четвертьфинальный матч пройдет 15 августа.

Ранее РБ Лейпциг сенсационно пробился в 1/2 финала ЛЧ.