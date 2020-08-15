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"Очень болезненное поражение": Сетьен прокомментировал матч с Баварией

"Очень болезненное поражение": Сетьен прокомментировал матч с Баварией
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф sport.ua
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал поражение своей команды от Барселоны (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20.

Сетьен не стал подавать в отставку, но, похоже, это решение примут за него. 

"Это очень болезненное поражение. Они забили больше, чем заслужили. Мы хорошо начали, но мощь соперника нас в итоге подавила.

Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего.

Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению" , - цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Полный видеообзор матча Барселона - Бавария доступен у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе зафиксирована вспышка коронавируса, заболели уже два футболиста.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Кике Сетьен.

Автор:

Телеграф
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