Разгром от Баварии побуждает Месси покинуть Барселону

Аргентинский форвард Лионель Месси хочет покинуть Барселону. Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, после болезненного поражения от Баварии шестикратный обладатель Золотого мяча решил больше не продлевать с каталонцами контракт, который истекает следующим летом. Сообщается, что лишь реорганизация каталонского клуба, которая включает и смену главного тренера может поменять мнение аргентинца о ситуации в стане Сине-гранатовых.

Напомним, вчера Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Сезон для команды завершен без титулов и, вероятно, главный тренер команды Кике Сетьен покинет клуб.

В текущем сезоне Месси принял участие в 44-х матчах за Барселону. В них Лионель отметился 31 голом и отдал 26 голевых передач.