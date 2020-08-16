Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)

Вопреки прогнозам перед матчем Лион сумел одолеть Ман Сити.

Тактические перестановки Гвардиолы сыграли злую шутку с горожанами. Первый тайм не получился и, как результат, гол на 24-й минуте от Корне.

Во втором тайме Де Брюйне удалось сравнять счет. Но дубль Дембеле сделал перевес в сторону Лиона. Французская команда сенсационно обыграла одного из претендентов на победу в турнире.

В полуфинале Лион встретится с Баварией.

Обзор матча

Манчестер Сити — Лион 1:3

Голы: де Брюйне, 69 — Корне, 24, Дембеле, 78, 87

Манчестер Сити: Эдерсон — Фернандиньо (Марез, 56), Ляпорт, Гарсия — Уокер, Гюндоган, Родри (Д. Силва, 84), Канселу — де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно (Мендес, 71) — Дюбуа (Тете, 75), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Предупреждения: Фернандиньо, Родри — Дюбуа, Марсело.