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Пластун забил гол за Гент

Пластун забил гол за Гент
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинский защитник забивает за «Гент» второй матч подряд.

В матче 2-го тура чемпионата Бельгии «Гент» дома проиграл «Кортрейку» 1:2. В составе хозяев единственный гол на счету украинского защитника Игоря Пластуна.

Гости повели в счете в середине первого тайма - забил Моффи. «Гент» отыгрался после перерыва. Украинец Игорь Пластун замкнул подачу Кумса с углового. В конце поединка удар ван дер Брюгге принес победу «Кортрейку» - 2:1.

Это уже второй гол Пластуна в этом сезоне в чемпионате Бельгии. Он отметился голом и в матче 1-го тура против «Сент-Трюйден» (1:2).

Весь матч за «Гент» сыграл и нападающий Роман Яремчук. Полузащитник Роман Безус появился на поле на 54-й минуте поединка.

В составе «Кортрейка» весь поединок провел полузащитник Евгений Макаренко. Украинец выступает за бельгийский клуб на правах аренды с "Андерлехта".

После матчей 2-го тура «Гент» идет на предпоследнем месте чемпионата Бельгии, «Кортрейк» занимает 8-ю позицию.

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ФК Гент, Игорь Пластун.

Автор:

Телеграф
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