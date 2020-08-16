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В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список

В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В испанском футбольном клубе Барселона грядут большие перемены. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский суперклуб в ближайшее время планирует расстаться с огромным количеством игроков. В первую очередь  команду должны покинуть футболисты с большой зарплатной ведомостью, которые серьезно сдали в игре в последнее время, к примеру Суарес.

Издание назвало пятерых "неприкасаемых" в команде. Ими являются футболисты основной обоймы: Лионель Месси, Френки де Йонг и Марк Андре тер Штеген и два молодых и перспективных игрока: Ансу Фати и Рики Пуч.

По всем остальным футболистам Барселона с удовольствием рассмотрит любые предложения, ведь команде необходимы деньги на трансферы. Главной трансферной целью Блаугранас называется форвард Лаутаро Мартинес из Интера.

Напомним, ранее Барселона уступила Баварии в 1/4 финала Лиги чемпионов с унизительным счетом 2:8.

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ФК Барселона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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