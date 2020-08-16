"Спокойствие - это наша ДНК": Шахтер дал пресс-конференцию перед полуфиналом Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру, а также правый защитник команды Додо поучаствовали в традиционной пресс-конференции накануне полуфинала Лиги Европы сезона 2019/20 с Интером.

Луиш Каштру сообщил, что команда подходит к игре в абсолютно спокойном состоянии.

– Мистер, что чувствуете перед полуфиналом: волнение, спокойствие или воодушевление?

– Абсолютно спокойно подхожу к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой – и это неудивительно. У Конте интереснейшая динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому подготовлены. Повторюсь: предстоит очень трудная игра. "Интер" также, думаю, встретится завтра со сложностями. Спокойствие – это наша ДНК, наша составляющая. Часто, когда речь идет о ДНК клубов, говорят о стиле игры, о том, что команда демонстрирует на поле. Но не только: за его пределами это спокойствие, уверенность, которую мы несем с собой, что также является нашей составляющей. Очень важно завтра развивать собственную идею игры, не уходить далеко от своих принципов, показывать снова же свою ДНК на поле. И я уверен, что мы полностью готовы к матчу.

– Вы согласны, что и "Шахтер", и "Интер" – это команды, в игре которых не может быть сюрпризов для соперников? И там и там работают автоматизмы, все отточено до мелочей.

– Да, это правда. Но не только с "Шахтером" и "Интером". Все команды не уходят далеко от своей ДНК и стиля игры. Конечно, в течение сезона каждый тренер проводит определенную работу, которая потом будет на виду абсолютно у всех, и те, кто увлекается футболом, смогут понять, какую игру исповедует клуб. Мы, тренеры, иногда пытаемся в определенные моменты матча удивить соперника некими действиями, внося что-то новое в динамики. Но несмотря на это, думаю, сегодня никого ничем не удивишь. В течение всего сезона строилась определенная работа, и в конце все видят результат. Иногда немного уходишь от своих принципов, чтобы показать новое, в особенности это связано с атакующим процессом, где можно проявить креативность в последней трети, заблокировать соперника и благодаря этому провести какую-то новую атаку. Однако вы абсолютно правы: обе команды прекрасно знают друг друга, изучили своего соперника. Завтра будет интересная игра.

– Вы не брились перед матчем с "Базелем" и сейчас. Это специально?

– Нет, я просто забыл бритву в Киеве, а здесь нам нельзя покидать гостиницу. Потом побреюсь.

– "Рома" довольно успешно играла с "Интером" в чемпионате Италии – 0:0 и 2:2. Делился ли с вами Паулу Фонсека какой-то информацией или советом?

– Нет-нет, мы не делились друг с другом информацией касательно матчей с "Интером". Мы не говорили.

Также на вопросы журналистов ответил и защитник Горняков Додо.

– "Интер" играет в три центральных защитника, один из которых делает рывки по флангу. Вы уделяли внимание такому новшеству миланцев и как ему можно противостоять?

– В течение недели Мистер провел специфическую работу по изучению нашего соперника, и я думаю, что мы будем полностью подготовлены к матчу. Проблемы нам может доставить не столько оборона, сколько нападение "Интера". В атаке команда особенно сильна и вызовет много сложностей. Поэтому нам очень важно пресекать каждый выход противника в атаку и действовать со своей стороны правильно. Мы подготовили хорошую стратегию для этого поединка.

– Додо, что будет значить для тебя выход в финал?

– Это, безусловно, будет особенный момент. Он станет большой благодарностью лично для меня и для всех моих партнеров. Тот факт, что мы сейчас уже в полуфинале Лиги Европы, да еще и с возможностью завтра пройти в финал, – огромная заслуга всей команды. Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории "Шахтера". Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал.

Напомним, матч Интер - Шахтер состоится завтра, 17 августа в Дюссельдорфе на одноименной арене. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу польская бригада арбитров. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию игры.

Отметим, если Шахтер не пройдет Интер, то сыграет первый официальный матч нового сезона УПЛ с Колосом уже в пятницу.