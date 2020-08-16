Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)

В воскресенье, 16 августа, в Кельне на одноименной арене состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед. Игра проходит в формате одноматчевой дуэли на нейтральном поле без зрителей на трибунах. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед
Голы: Сусо 26' - Бруну Фернандеш 9' (с пенальти)
56' - Замена у Севильи: Мунир меняет Окампоса.
53' - Опасно! Буну опять выручает: Марсьяль не реализовал выход один на один.
49' - Опасно! Буну поймал кураж. Кипер отразил удар Рэшфорда в упор. Затем серию ударов блокировали защитники "хозяев".
46' - Опасно! Буну выручает Севилью после удара Гринвуда из убойной позиции.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+2' - Рэшфорд выходил один в два, но не сумел обыграть защитника.
45+1' -Опасно! Буну спасает свои ворота после удара Бруну Фернандеша с метров 18-и.
2 минуты добавлено первому тайму.
39' - Буну отразил удар Рэшфорда со штрафного.
38' - Севилья под большим давлением манкунианцев.
33' - Опасно! Марсьяль после блестящей позиционной атаки МЮ пробил с ходу с линии штрафной - рядом с перекладиной.
29' - Бруну Фернандеш внезапно пробил со штрафного - выше ворот.
28' - Магуайр пробил издали - выше ворот.
Видео гола Сусо:
26' - Гол! Сусо замыкает прострел с левого фланга в исполнении Регилона.
25' - Окампос пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.
21' - Диего Карлос заработал предупреждение за фол в центре поля.
21' - Севилья взяла мяч под контроль.
17' - Уильямс нарушил правила на "бровке" - желтая карточка.
16' - Опасно! Окампос мощно пробил с близкой дистанции - Де Хеа отбил на угловой.
Видео гола Бруну Фернандеша:
14' - Опасно! Фред обыграл соперника в чужой штрафной, но пробил мимо.
13' - Навас неудачно то ли пробил, то ли навесил после затяжной атаки Севильи.
11' - Банега упал в чужой штрафной - арбитр Феликс Брых молчит.
9' - Гол! Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.
8' - Пенальти! Судья назначает 11-метровый за фол на Рэшфорде.
7' - Опасно! Буну отразил удар Рэшфорда в упор.
4' - Регилон простреливал вблизи вратарской - будет угловой.
2' - Бруно Фернандеш пробил из пределов штрафной - удар блокирован.
Матч начался!
Севилья также вышла на разминку:
Queda muy poquito... #WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/YymZaAEiDu
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2020
МЮ уже на поле:
It's almost time #MUFC #UEL pic.twitter.com/iUHTmfmLDT
— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2020
Вот такая радуга попала в объективы журналистов:
Rainbow in Cologne #UEL pic.twitter.com/GjbRZEHLuT
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
Стартовые составы:
Севилья: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Эн-Несири, Окампос
Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль
Запасные: Ромеро, Грант, Байи, Мата, Лингард, Перейра, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Мактоминей, Менги
Обе команды обеспечили себе выход в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 по итогам внутренних первенств и теперь эта игра носит для команд исключительную возможность завоевать еврокубок по итогам не самого лучшего сезона. Севилья и вовсе является специалистом по ЛЕ, ведь андалусийская команда выигрывала этот трофей больше всех (5 раз, прим. ред.), при чем с 2014 по 2016 год испанцы выиграли все три розыгрыша Лиги Европы. Манчестер Юнайтед обычно выступает в Лиге чемпионов, однако в 2017 году Красные Дьяволы взяли свою первую Лигу Европы.
Путь к полуфиналу
На пути в 1/2 финала Севилья выиграла квартет А, опередив АПОЭЛ, Карабах и Дюделанж. В плей-офф испанцы прошли Клуж (1:1, 0:0), Рому (2:0) и Вулверхэмптон (0:1). Манкунианцы стали первыми в группе с АЗ Алкмаром, Партизаном и Астаной. В плей-офф МЮ не оставил шансов Брюгге (1:1, 0:5), ЛАСКу (0:5,1:2) и Копенгагену (1:0).
Где смотреть
В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". В этой статье будут доступны видео лучших моментов матча.
Прогноз на матч
Манкунианцы являются фаворитом противостояния. На победу испанцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,05 против 2,55 за МЮ. Прогноз "Телеграф Спорт" 1:3.
Напомним, в финале Лиге Европы победитель пары Севилья - МЮ сразится с триумфатором противостояния Интер - Шахтер, которые свой матч проведут завтра, 17 августа.
Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал пресс-конференцию перед матчем с Нерадзурри.