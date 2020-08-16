Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
"Спокойствие - это наша ДНК": Шахтер дал пресс-конференцию перед полуфиналом Лиги Европы
"Спокойствие - это наша ДНК": Шахтер дал пресс-конференцию перед полуфиналом Лиги Европы
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)

Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)

Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)
21:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.

В воскресенье, 16 августа, в Кельне на одноименной арене состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед. Игра проходит в формате одноматчевой дуэли на нейтральном поле без зрителей на трибунах. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед

Голы: Сусо 26' - Бруну Фернандеш 9' (с пенальти)

56' - Замена у Севильи: Мунир меняет Окампоса.

53' - Опасно! Буну опять выручает: Марсьяль не реализовал выход один на один.

49' - Опасно! Буну поймал кураж. Кипер отразил удар Рэшфорда в упор. Затем серию ударов блокировали защитники "хозяев".

46' - Опасно! Буну выручает Севилью после удара Гринвуда из убойной позиции.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+2' - Рэшфорд выходил один в два, но не сумел обыграть защитника.

45+1' -Опасно! Буну спасает свои ворота после удара Бруну Фернандеша с метров 18-и.

2 минуты добавлено первому тайму.

39' - Буну отразил удар Рэшфорда со штрафного.

38' - Севилья под большим давлением манкунианцев.

33' - Опасно! Марсьяль после блестящей позиционной атаки МЮ пробил с ходу с линии штрафной - рядом с перекладиной.

29' - Бруну Фернандеш внезапно пробил со штрафного - выше ворот.

28'Магуайр пробил издали - выше ворот.

Видео гола Сусо:

26' - Гол! Сусо замыкает прострел с левого фланга в исполнении Регилона.

25' - Окампос пробил головой после подачи с левого фланга - выше ворот.

21' - Диего Карлос заработал предупреждение за фол в центре поля. 

21' - Севилья взяла мяч под контроль.

17' - Уильямс нарушил правила на "бровке" - желтая карточка.

16' - Опасно! Окампос мощно пробил с близкой дистанции - Де Хеа отбил на угловой.

Видео гола Бруну Фернандеша:

14' - Опасно! Фред обыграл соперника в чужой штрафной, но пробил мимо.

13' - Навас неудачно то ли пробил, то ли навесил после затяжной атаки Севильи.

11' - Банега упал в чужой штрафной - арбитр Феликс Брых молчит.

9' - Гол! Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый. 

8' - Пенальти! Судья назначает 11-метровый за фол на Рэшфорде.

7' - Опасно! Буну отразил удар Рэшфорда в упор.

4' - Регилон простреливал вблизи вратарской - будет угловой.

2' - Бруно Фернандеш пробил из пределов штрафной - удар блокирован.

Матч начался!

Севилья также вышла на разминку:

МЮ уже на поле:

Вот такая радуга попала в объективы журналистов:

Стартовые составы:

Севилья: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Эн-Несири, Окампос

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Погба, Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль

Запасные: Ромеро, Грант, Байи, Мата, Лингард, Перейра, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Мактоминей, Менги

Обе команды обеспечили себе выход в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 по итогам внутренних первенств и теперь эта игра носит для команд  исключительную возможность завоевать еврокубок по итогам не самого лучшего сезона. Севилья и вовсе является специалистом по ЛЕ, ведь андалусийская команда выигрывала этот трофей больше всех (5 раз, прим. ред.), при чем с 2014 по 2016 год испанцы выиграли все три розыгрыша Лиги Европы. Манчестер Юнайтед обычно выступает в Лиге чемпионов, однако в 2017 году Красные Дьяволы взяли свою первую Лигу Европы.

Путь к полуфиналу

На пути в 1/2 финала Севилья выиграла квартет А, опередив АПОЭЛ, Карабах и Дюделанж. В плей-офф испанцы прошли Клуж (1:1, 0:0), Рому (2:0) и Вулверхэмптон (0:1). Манкунианцы стали первыми в группе с АЗ Алкмаром, Партизаном и Астаной. В плей-офф МЮ не оставил шансов Брюгге (1:1, 0:5), ЛАСКу (0:5,1:2) и Копенгагену (1:0). 

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". В этой статье будут доступны видео лучших моментов матча.

Прогноз на матч

Манкунианцы являются фаворитом противостояния. На победу испанцев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,05 против 2,55 за МЮ. Прогноз "Телеграф Спорт" 1:3.

Напомним, в финале Лиге Европы победитель пары Севилья - МЮ сразится с триумфатором противостояния Интер - Шахтер, которые свой матч проведут завтра, 17 августа.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал пресс-конференцию перед матчем с Нерадзурри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
02 Гвардиола прокомментировал поражение Ман Сити
03 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
04 Украинская теннисистка сменила гражданство
05 Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь