Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20

Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Интера

Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Интера
09:03 Сегодня Телеграф football.ua
Каштру берет ответственность на себя за поражение от Интера.

Шахтер крупно проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы. Луиш Каштру объяснил, что помешало его команде добиться успеха и попросил обратить внимание на тот путь, который проделала команда.

- Луиш, почему Шахтер отказался от своей игры и думал о том, как пропустить, а не как забивать?

- Вы правы, нам не удавалось показывать нашу атакующую игру из-за прессинга Интера. Все передачи выходили с огромной сложностью. Нам было сложно показать нашу игру и переходить на половину поля Интера. В первом тайме были полумоменты у Маркоса Антонио и Мораеса, но увы, не удалось реализовать.

Было сложно пройти прессинг Интера.

Во втором тайме у нас был отличный момент сравнять, но к сожалению Интер оформил второй мяч и наша команда не смогла отреагировать. Потом результат начал накапливаться... Нам остается поздравить Интер и смотреть дальше вперед.

- Многое решил второй гол, он был пропущен после стандарта. Что неправильно делали ваши подопечные в этом эпизоде?

- Да, мы не смогли закрыть дальнюю стойку. Мы изучаем соперника до игры, прекрасно знали, что у Интера при подаче угловых часто игрок забегает на дальнюю. Не смогли это проконтролировать и этот момент стал решающим. Если до второго мяча игра была более-менее равняя, то после этого Интер пошел вперед и воспользовался преимуществом.

Но я скажу, что мы прошли в полуфинал не просто так. Я беру ответственность за поражение на себя, но нельзя забывать путь, который мы проделали. Сейчас нужно проанализировать, понять ошибки и смотреть вперед. Но ни в коем случае не забывать путь, который мы проделали в еврокубках в этом сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
02 Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
03 Барселона уволила главного тренера
04 Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Интера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь